日本2013年贸易逆差创纪录高位 日圆贬值令进口成本飙升

* 12月出口较上年同期增加15.3%，进口同比飙升24.7%

* 2013年贸易逆差创下纪录高位11.5万亿日圆

* 日圆贬值和高燃料进口成本使得贸易持续逆差

路透东京1月27日 -日本2013年贸易逆差急速扩大至纪录高位，因日圆贬值且燃料成本增加，导致进口成本超过出口收入，而这也是连续第三年呈现贸易逆差，提醒了首相安倍晋三面临的挑战犹存。

过去数十年来日本累计了庞大的贸易顺差，如今年度贸易逆差创纪录高位，引发外界怀疑日本如何筹措资金并抑制超过10万亿美元的公共债务。日本的公共债务是其经济规模的两倍多。

安倍的通货再膨胀政策已削弱日圆，推高以日圆计价的出口收入，并提高了出口商的获利，但迄今却未能提振出口量。

分析师预期日圆贬值将带来所谓的J曲线效果，即假以时日出口增加的效益将足以抵消进口成本飙升的影响。

但日圆贬值尚未给出口带来让贸易收支转为顺差所需的动力，部分是因出口商尚未将其价格优势传递给海外客户。

“如果日本企业现在相信日圆将维持弱势，或甚至继续动荡，出口价格可能下降，”汇丰分析师在一份报告称，“那么出口将大幅攀升，韩国等日本竞争对手或许终将感受到压力。”

财务省周一公布的数据显示，2013年全年出口成长9.5%，是三年来首次录得增幅，但出口量下降1.5%，连续三年减少。

2013年全年贸易逆差创纪录高位11.47万亿(兆)日圆(1,120亿美元)，较2012年的逆差6.94万亿日圆扩大了约三分之二，且为连续第三年逆差，是1979年以来最长连续逆差记录。

**月度贸易逆差**

分析师认为，随着全球复苏提振出口需求以及4月上调消费税后消费者支出增势缓解，月度贸易逆差可望在未来月份缩窄。

财务省数据显示，12月出口较上年同期增加15.3%，受对美国出口汽车提振。增幅虽低于分析师预估中值17.8%，但为连续第10个月成长。

12月进口同比增长24.7%，预估中值为增长26.1%。进口成本攀升，因日圆疲软以及福岛核事故后日本关闭核电站导致燃油进口增加。

11月日本经常账赤字创纪录高位，连续第二个月录得赤字。

一些分析师表示，贸易逆差会在未来年份拖累经常账呈现赤字，意味着日本可能需要开始削减庞大的国内储蓄，且需要加大力度控制巨额公共债务。(完)

(编译 戴素萍/张若琪/石冠兰 审校 张荻/王兴亚/张明钧)

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