日本1月贸易逆差创纪录高位 出口迟滞令前景黯淡

* 1月出口同比增长9.5%，进口同比增长25.0%

* 1月贸易逆差为2.8万亿(兆)日圆，创纪录高位

* 2月制造业信心下滑，为五个月来首见

* 在消费税上调后，企业信心料大幅下滑

路透东京2月20日 -日本1月贸易逆差创纪录，因日圆贬值推高进口成本，且未能明显增加出口，这意味着决策看来虽勇于任事，但依赖贸易的日本经济仍将面临坎坷前路。

该数据公布前，有调查显示2月制造业信心恶化，凸显首相安倍晋三刺激经济长期持续增长的策略面临严峻挑战。

财务省周四公布的数据显示，1月出口同比增长9.5%，但日圆贬值对出口造成的影响，逊于导致进口成本劲增的效应。这也标志着日本连续第三个月出口增速下滑。

1月贸易逆差为2.79万亿(兆)日圆(273.0亿美元)，分析师预期为逆差2.5万亿日圆。这是连续第19个月出现逆差。

赤字扩大表明，单凭日圆贬值无法激励出口，因日本企业将生产基地转移到海外，而海外需求不足以抵消4月消费税上调效应。

经济不振将迫使政府进一步推出刺激举措予以提振，但本周会议上日本央行排除了近期采取更多货币措施的必要性。

“如果经济在消费税上调后进一步疲软，则政策制定者最早会在夏季再度寻求财政刺激措施。如果2%的通胀目标明显无法实现，则日本央行今年后半年将继续放宽政策，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄称。

除了近期发布的一连串疲弱数据外，一项路透短观调查也显示，日本2月制造业信心下滑，为五个月来首见，预料还会进一步走低，这令人担心若不扩大宽松政策，经济恐难应对预计在4月实施的提高消费税。

安倍晋三的刺激通胀政策打压日圆汇率在1月较上年同期贬值约20%，从而支撑以日圆计算的出口收入和出口商获利，但这些政策迄今为止未能刺激出口量增加。

财务省数据显示，1月出口量较上年同期下降0.2%。

1月出口增幅不及分析师预估的12.6%，也慢于12月的增长15.3%。这是日本出口连续第11个月增长，归功于日圆走弱和汽车销售畅旺。

1月进口较上年同期增加25.0%，超过21.8%的预期增幅，部分归因于日圆疲软和日本对化石燃料的需求旺盛。

财务省官员表示，消费者赶在4月上调消费税之前突击花钱可能提振了进口，而出口在1月倾向放缓，因受到农历新年假期的影响。

分析师称，随着全球经济复苏推升出口需求，以及加税政策生效令消费者支出大增的势头趋缓，未来数月的月度贸易逆差可能缩窄。

也有人担心，贸易逆差可能在未来几年推动经常帐呈现赤字，意味着日本国内庞大的储蓄规模可能开始降低，并增强抑制巨额公共债务的必要性。(完)

(编译 石冠兰/徐文焰；审校 龚芳/张涛)

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