日本已符合大部分欧盟要求 可继续自贸谈判--文件

美国第一季GDP增长环比年率或仅为0.2%--亚特兰大联储
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
路透布鲁塞尔5月5日 - 欧盟总体上满意日本在开放市场方面的进展，可能在本月晚些时候批准继续双方的自由贸易谈判。
据欧盟文件以及知情人士，日本已经履行或即将履行从有机食品到纺织等一系列行业的大部分承诺。
欧盟国家和欧盟执委会预计在5月23日就是否继续与日本的谈判做出决定。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四在谈到延长减产时间问题时称，OPEC希望库存进一步下降，目前正努力确保各方能在5月份的决策会议上达成共识。
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