日本及缅甸将展开双边投资协定协商--报道

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透东京12月26日电---日本共同社报导称,日本及缅甸周一同意展开协商,以达成双边投资协定.缅甸在军政府高压统治下封闭数十年之後,现正逐渐开放.
缅甸是东南亚国家联盟(ASEAN)中唯一尚未与日本签订投资协定的国家.这些协议通常为企业投资设厂及合作收购减少障碍.(完)
--编译 李婷仪;审校 田建华
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路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。