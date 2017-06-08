焦点：日本投资信托股票净卖出量加大 之前遭遇监管部门批评

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透东京6月8日 - 日本投资信托基金5月出售的本国股票规模创13年以来第二高，这是迄今为止发出的最强烈信号，表明日本金融监管机构对该行业的批评正在影响投资信托的活动。
东京证券交易所(TSE)周四的数据显示，投资信托基金管理人上月出售了2,692亿日圆(24.6亿美元)现货股票。
据大和证券，这是自2014年9月以来的最高月度净卖出规模，也是自2003年有该项数据以来的第二高水准。
鉴于日本股市已触及高位，投资信托在此时出售国内股票也并非反常。由于对日本经济复苏的力道信心不足，很多日本投资者热衷于逢高抛售并锁定获利。
但行业消息人士表示，日本金融厅长官森信亲4月时抨击资产管理业忽视客户的真正利益后，导致市场瘫痪，使投信业者受创。
森信亲的抨击火力横扫各层面，从投信基金的高收费、投资回报偏低、到业者煽动散户投资人经常更换基金，肥了投信业荷包，而投资人却没有什么好处等等。
森信亲严词抨击后，自4月以来许多资产管理公司及金融机构都减少积极销售投信基金。
受此影响，流入投信基金的新资金萎缩，在此同时，散户投资人在日股上涨一段后获利了结，将资金抽离日股基金，导致投信基金大量卖超日股。
“总体来看散户投资者越发小心翼翼。资产管理行业在饱受诟病后正不断缩水。”Invesco Asset Management Japan总裁兼CEOAlex Sato说道。
“在主要业务模式发生改变的过程中，是不太容易销售投信基金的。除非我们看到日股涨势强劲，今年将很难预期见到投信基金出现火热销售局面。”他补充道。
日经指数.N2255月创下一年半高点，6月迄今也一直扩大涨幅，突破重要心理关口20,000点。
“投资者似乎已经锁定了获利，”大和证券资深量化分析师MasahiroSuzuki说道。“对投信基金投资者而言，大涨后了结获利这很正常。”
森信亲还对一类基金提出了批评；无论其表现如何，这类基金每月都向投资者分红。
尽管这类基金很受投资者青睐，尤其是退休人士，但金融专家一致认为，此类产品在经济方面几乎毫无意义，因为投资者无法从更高的复利回报中获得收益。
许多资产管理公司最近被迫下调其派息比率，部分程度上是就回报率下降所作的应对之策，但同时也是因为之前日本金融厅的通报批评。
Asset Management One总裁兼首席执行官Yasumasa Nishi表示，包括其公司在内的许多资产管理公司都在下调这些产品的月度分红，这导致这些产品的销售出现大幅下降。
“这对销售人员来说很艰难，但我们正在受到分红正常化潮流的冲击，这个过程不得不继续，”他说道。(完)
(编译 汪红英/蔡美珍/孙茉莉/王琛；审校 王洋/李春喜/高琦)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。