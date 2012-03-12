（更正）日本举行大地震一周年纪念活动

（更正：内文第三段“...近3,300人无家可归”译文有误，应为“...近3,300人下落不明”）

路透日本大船渡3月11日电(记者 Yoko Kubota)---日本周日举行大地震一周年纪念活动。

一年前的日本大地震及海啸造成巨大人员伤亡，并引发核危机，动摇了该国民众对核电及该国领导人的信心。

大地震引发的强海啸造成近1.6万人丧生，近3,300人下落不明。日本目前还在应对大地震引发的人文、经济和政治後果。

在大船渡，数以百计的市民身着黑衣聚集在一起，手持白色菊花，纪念该镇420名死难者和失踪者。

46岁的Kosei Chiba说：“我们不能始终陷於悲伤。我们的任务是面对现实，并一步步前进。”他在一年前的灾难中失去了母亲和妻子。

“但我们镇的损失非常大，我们的心理创伤很深。我们需要很长一段时间平复。”

下午2时26分，一年前地震发生的那一刻，日本全国默哀一分钟。

距福岛核电站仅有一公里的大隈镇(Okuma)已经因核辐射被遗弃，但该镇的居民获准回到这里停留几小时，纪念死者。

93岁的Tomoe Kimura说：“这里曾经是个很好的地方。如果不曾发生这一切，也许我还能回来。但受东京电力公司影响，我甚至不能寻找亲人的尸体。”他有四名亲人在海啸中丧生，其中两位再也找不到了。

当局将核电站方圆20公里设为戒严区，当地居民可能永远无法重返故土。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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