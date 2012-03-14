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时事要闻 | 2012年 3月 14日 星期三 18:26 BJT

日本北部发生地震 引发海啸警告

路透东京3月14日电---日本气象厅称，日本北部发生级数初步确定为里氏6.8级的地震，目前尚未人员伤亡和财产损失报告。

日本气象厅指出，震中位於日本北海岸附近的太平洋海域，已经发布了预计可能掀起50厘米高海啸的警告。

去年3月11日，日本东北部海岸地区发生9级大地震并引发海啸，导致发生了25年前切尔诺贝利核事故以来全球最严重的核灾。那场灾难令2.3万人死亡或失踪。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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