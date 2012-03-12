日本内阁会议纪要曝光政府刻意隐瞒核灾发生可能性

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透东京3月9日电---根据9日发布的日本内阁会议纪要，日本政府在海啸袭击福岛核电站数小时後便预见了熔毁的可能性，但熔毁事件在发生一个多月後才得到承认。
去年3月11日大地震和海啸过後，东京电力(9501.T)旗下的福岛第一核电站的冷却系统受到损坏，引发了自1986年切尔诺贝利核事故以来全球最严重的核灾。
地震发生四小时後，日本政府召开第一次紧急内阁会议，会议纪要援引一位未透露姓名与会者的说法称：“仍能运转的冷却功能是靠电池维持，它们只能支撑八小时。”
“如果反应堆的核心温度持续上升超过八小时，则可能出现熔毁情况。”
一位经济产业省的官员在灾难发生後作为政府发言人对外发布消息，他因在去年3月12日提到熔毁的可能性而被撤换。
直到去年5月，东电才承认似乎出现了燃料棒熔毁，引发外界对该公司和政府官员刻意隐瞒事故严重性的抨击。
这些内阁紧急会议纪要还显示，日本面临这场二战以来最严重危机时，政府高层却拿捏不准且态度不一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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