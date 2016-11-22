焦点：日本发生强震海啸 核电厂受到短暂影响

2016年11月22日，日本福岛，强震后当局发布海啸警报，人们在入海口监测情况。图片由共同社提供。Kyodo/via REUTERS

路透东京11月22日 - 日本气象厅称，日本北部周二发生强震，并引发海啸。此次震区就是2011年发生强震、海啸和核事故的地区。

气象厅称，此次地震震级为7.4级，震中在福岛县外海，震源深度约为10公里。此次地震发生在2059GMT，东京有震感。

日本放送协会(NHK)称，震后在福岛以北部约70公里处的仙台附近可观测到1.4米海啸。

发出3米高海啸预警后，电视画面显示，随着海啸警报响起，船舶驶离港口。

“我们看到波浪很高，但没有超过挡潮堤。”磐城市一名男子告诉NTV电视台。

2011年3月福岛强震后，日本所有受海啸威胁的沿海地区核电厂都关闭了。当年强震使东京电力(9501.T)运营的福岛第一核电厂遭受严重损毁，导致辐射外泄。

东京电力一名发言人称，福岛第二核电厂废核燃料存储池的冷却系统曾暂停运行。另一名发言人称，冷却系统之后不久就重新启动。

上述第一位发言人称，该公司运营的核电厂并未确认有任何因这次地震造成的损害，尽管部分地区停电。

福岛震灾后，日本所有临海的核电厂全数关闭。仅有位于日本西南部的两座反应堆继续运转。即便在关闭的情况下，核电厂的冷却系统仍需运行，以便让废核燃料池保持冷却。

日本东北电力(9506.T)称，女川核电厂没有受损。共同社报导称，位于茨城县东海第二核电厂没有出现异常。

共同社援引消防部门官员报导称，一位女性被掉落的餐具割伤头部。日本防灾担当大臣松本纯在地震发生大约三小时后对记者称，当时为止没有人员严重受伤的报告。

日本是全球地震最多发的地区之一，地震在该国很常见，全球六级或以上地震有大约20%发生在日本。

2011年3月11日，日本发生九级地震，为有记录的日本发生的最强地震。地震引发的大规模海啸，导致了自切尔诺贝利核事故以来全球最严重的核危机。

美国地质调查局(USGS)将周二地震的震级由起初的7.3级调整为6.9级。

磐城市(Iwaki)消防局一名官员称，周一2117GMT时，吴羽集团(Kureha)位于该市一座石化工厂的研究中心出现冒烟或起火，但很快扑灭。他表示，其他细节尚不清楚，但迄今为止该市没有报告发生其他重大损害。

日本新干线高速列车有一段路线暂停运行，一些其他铁路线也停止通行。

拍摄画面显示，气仙沼市(Kesennuma)的一座海鲜市场空无一人，似乎有鱼散落在地面上。

大船渡市(Ofunato)的一家旅店最初通知客人留在旅店内，但随后用车将客人撤离至地势更高的地方。气仙沼市和大船渡市在2011年大地震中都遭到严重破坏。

日本金融市场受到的影响不大，日经指数期货NKc1在短暂下跌后反弹，日圆兑美元JPY=小涨，不过仍接近日内稍早触及的五个月低点。(完)