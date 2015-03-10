核辐射废物填埋场规划重揭福岛居民伤疤

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本大隈镇3月9日 （记者 Mari Saito） - 在2011年大海啸中，Norio Kimura痛失妻女和父亲。女儿Yuna当时才七岁。

现如今，他还担心可能失去自己的土地，因日本政府要在福岛核电站附近建设一个面积庞大的放射性废物填埋场。

跟许多当地居民一样，Kimura义愤填膺。发生核事故之后，政府计划将事故造成的3,000万吨放射性垃圾运走并填埋在他原来的家门口附近。几乎无人相信日本政府提出的30年后清理和关闭该填埋场的承诺。

“在经历了如此多的苦难之后，我不敢相信政府竟然还要把放射性垃圾填埋在这里，”49岁的Kimura说道。他站在一座灌木覆盖的小山上，旁边是几块饱经风雨的木板，这是他曾经的家所能留下的全部。

为了降低福岛核电站附近城镇的辐射水平，日本政府已经向这一前所未有的项目投入了逾150亿美元。每天都有大队工作人员出入福岛县，用水冲刷路面，清洗房屋，剪掉树枝，刮掉农田里受污染的土壤。

放射性垃圾装在蓝色和黑色的塑料袋里，散落在福岛县各处，堆积在废弃的稻田、停车场甚至是居民的院子里。

尽管当地一些居民表示反对，但未来几年里，日本还是计划在大隈镇和双叶郡建设一个更为永久的放射性废物堆放场。双叶郡是另外一个靠近福岛核电站的废弃小镇。

“这块土地上流淌着我们世代的鲜血和汗水，我不能就这么放手，”Koji Monma说道。60岁的Koji Monma是当地居民、一个当地土地所有人团体的负责人。

在日本政府表示将向福岛提供25亿美元补贴，并承诺30年后移走放射性垃圾之后，福岛县知事同意在该地建设核废料处理设施。双叶郡和大隈镇的市长自此便同意在当地建设这个16平方公里（6.2平方英里）的设施--面积大约是纽约中央公园的五倍。该设施将环绕福岛核电站，内设多个焚化炉。

双叶郡和大隈镇里2,300名居民拥有政府建设填埋场所需的一些地块，许多人认为这些居民没得选择。如果政府能够租赁或者购买到足够的土地，就可以建成这个填埋场--不论余下的坚定反对分子有何担忧。

去年日本环境省组织了十多个市政会议，会议上，愤慨的土地所有人就时任日本环境省大臣石原伸晃（Nobuteru Ishihara）的说辞质问参加会议的下层官员。此前石原伸晃称，与土地所有人的任何协议归根结底无非是金钱问题。

该地区注册的土地所有人中，仅有一半参加了这些市政会议。迄今为止，政府与居民之间尚未达成任何协议。

当度居民对政府的承诺持强烈怀疑态度。日本运营核电站已有四十载，却尚未能够建成永久废料储存设施，以存储堆积在福岛核电站等核电厂的核废料。

“我能肯定，他们正想着把这个填埋场地作为放射性垃圾的最终储存地点。我无法相信政府对30年后的承诺，没有人能在这点上信任他们，”大隈镇一名73岁的土地所有人Takashi Sugimoto说道。（完）