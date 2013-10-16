台风“韦帕”吹袭日本 已造成4人遇难

路透东京10月16日（记者 Elaine Lies） - 台风“韦帕”（Wipha）周三吹袭日本，已造成四人死亡、学校关闭、数百航班取消，当局建议数以千计的民众撤离，不过首都东京并未受到严重破坏。

随着“韦帕”擦过东京向日本的太平洋沿岸地区移动，预计在周三稍晚些时候经过福岛核电站附近地区。该电站运营方东京电力公司(9501.T)称，正在将核污水蓄水池内的雨水抽出，并采取其他防范措施。

日本放送协会（NHK）报道称，东京南部的大岛町（Izu Oshima）发现有三人死亡，当地河水泛滥，有些房屋被毁。另有一名女性被东京西部泛滥的河水冲走。

东京在早高峰时段遭遇“韦帕”带来的强风骤雨，一些铁路服务暂停。

当局向东京附近数以千计的民众发出撤离建议。“韦帕”被称为日本十年一遇的台风，但东京除了一些街道被淹没外，几乎没有重大损失报告。

当地时间上午七点（2300 GMT），“韦帕”处于胜浦市（Katsuura）以东40公里处，并以65公里的时速向东北方向移动。

日本气象厅称，“韦帕”中心附近的持续风力为每小时126公里，最大风力为每小时180公里，预计将在周三晚些时候减弱为热带低气压。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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