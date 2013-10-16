台风“韦帕”吹袭日本 已造成4人遇难

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透东京10月16日（记者 Elaine Lies） - 台风“韦帕”（Wipha）周三吹袭日本，已造成四人死亡、学校关闭、数百航班取消，当局建议数以千计的民众撤离，不过首都东京并未受到严重破坏。
随着“韦帕”擦过东京向日本的太平洋沿岸地区移动，预计在周三稍晚些时候经过福岛核电站附近地区。该电站运营方东京电力公司(9501.T)称，正在将核污水蓄水池内的雨水抽出，并采取其他防范措施。
日本放送协会（NHK）报道称，东京南部的大岛町（Izu Oshima）发现有三人死亡，当地河水泛滥，有些房屋被毁。另有一名女性被东京西部泛滥的河水冲走。
东京在早高峰时段遭遇“韦帕”带来的强风骤雨，一些铁路服务暂停。
当局向东京附近数以千计的民众发出撤离建议。“韦帕”被称为日本十年一遇的台风，但东京除了一些街道被淹没外，几乎没有重大损失报告。
当地时间上午七点（2300 GMT），“韦帕”处于胜浦市（Katsuura）以东40公里处，并以65公里的时速向东北方向移动。
日本气象厅称，“韦帕”中心附近的持续风力为每小时126公里，最大风力为每小时180公里，预计将在周三晚些时候减弱为热带低气压。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯外交部周二表示，希望俄方与美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在莫斯科的会晤富有成果，但称美国对朝鲜的立场让俄罗斯感到极为担忧。
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。