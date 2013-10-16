台风“韦帕”吹袭日本 已造成4人遇难

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月16日（记者 Elaine Lies） - 台风“韦帕”（Wipha）周三吹袭日本，已造成四人死亡、学校关闭、数百航班取消，当局建议数以千计的民众撤离，不过首都东京并未受到严重破坏。
随着“韦帕”擦过东京向日本的太平洋沿岸地区移动，预计在周三稍晚些时候经过福岛核电站附近地区。该电站运营方东京电力公司 称，正在将核污水蓄水池内的雨水抽出，并采取其他防范措施。
日本放送协会（NHK）报道称，东京南部的大岛町（Izu Oshima）发现有三人死亡，当地河水泛滥，有些房屋被毁。另有一名女性被东京西部泛滥的河水冲走。
东京在早高峰时段遭遇“韦帕”带来的强风骤雨，一些铁路服务暂停。
当局向东京附近数以千计的民众发出撤离建议。“韦帕”被称为日本十年一遇的台风，但东京除了一些街道被淹没外，几乎没有重大损失报告。
当地时间上午七点（2300 GMT），“韦帕”处于胜浦市（Katsuura）以东40公里处，并以65公里的时速向东北方向移动。
日本气象厅称，“韦帕”中心附近的持续风力为每小时126公里，最大风力为每小时180公里，预计将在周三晚些时候减弱为热带低气压。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73