台风“韦帕”已致17人遇难 未对东京造成太大影响（更新版）

共同社拍到的台风10月16日在东京以北的茨城造成家具和电器损坏的照片。 REUTERS/Kyodo

路透东京10月16日(记者 Elaine Lies) - 台风“韦帕”（Wipha）周三已在日本造成17人死亡，但基本上没有对首都东京造成太大影响；东京电力公司(Tepco)表示，台风经过福岛核电站时没有造成新的灾难。

“韦帕”被称为是日本十年一遇的台风。当它本周三在日本东海岸登陆时造成逾50人失踪。由于存在洪水危险，大约2万人被告知转移，数百架航班被取消。

在东京南面约120公里的伊豆大岛(Izu Oshima)，由于河水冲垮堤坝，16人遇难。暴雨还引发了泥石流。

暴风雨还为东京地区带来强风和大雨。

东京电力一名发言人称，“韦帕”没有对福岛核电站造成新的问题。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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