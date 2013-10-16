台风“韦帕”已致17人遇难 未对东京造成太大影响（更新版）

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透东京10月16日(记者 Elaine Lies) - 台风“韦帕”（Wipha）周三已在日本造成17人死亡，但基本上没有对首都东京造成太大影响；东京电力公司(Tepco)表示，台风经过福岛核电站时没有造成新的灾难。
“韦帕”被称为是日本十年一遇的台风。当它本周三在日本东海岸登陆时造成逾50人失踪。由于存在洪水危险，大约2万人被告知转移，数百架航班被取消。
在东京南面约120公里的伊豆大岛(Izu Oshima)，由于河水冲垮堤坝，16人遇难。暴雨还引发了泥石流。
暴风雨还为东京地区带来强风和大雨。
东京电力一名发言人称，“韦帕”没有对福岛核电站造成新的问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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