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亚洲 | 2014年 10月 5日 星期日 16:59 BJT

日本个股：丰田汽车因台风影响，国内12家工厂计划周一停产--发言人

路透东京10月5日 - 日本丰田汽车 发言人Ryo Sakai周日表示，受台风影响，丰田在日本的12家工厂计划周一上午停产。

这12家工厂都位于日本中部，其中包括四家整车工厂、以及发动机和部件工厂。发言人称，丰田将在周一稍晚根据天气状况决定是否恢复生产。(完)
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