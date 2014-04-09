美日展开新一轮TPP谈判 达成协议难度仍高

路透东京4月9日 -日本与美国周三展开新一回合谈判，希望完成一项攸关亚太贸易谈判成败的贸易协议。但相关官员表示，要化解美日双方立场落差将很困难。

美国总统奥巴马本月稍晚将访问日本，日本与美国希望在此之前达成双边贸易协议。美日双边协议，是跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的关键内容，而TPP正是美国加强布局亚洲的核心策略。

日本首相安倍晋三宣称，加入TPP是他的经济成长策略重要一环，但由于美日互相指责对方缺乏弹性，美日达成协议的前景并不明朗。

“我认为如果双方都有善意，我们可以在化解歧见方面取得进展，”美国贸易代表弗罗曼(MichaelFroman)在与日本经济财政大臣甘利明展开谈判的前夕表示。

澳洲总理艾保德与甘利明周一证实两国达成基本的贸易协定，解决了牛肉及汽车产品等棘手项目，双方同意尽快促成签约。

弗罗曼上周向美国议员表示，日本排斥降低贸易壁垒的态度，阻碍了TPP相关协议。日本官员则表示，美国方面必须更有弹性。

美国要求日本开放稻米、牛肉、猪肉、乳制品及糖等产品领域，但这些领域在日本具有重要政治影响力，安倍已誓言保护。日本则要求美国承诺订出时间表，取消进口客用车的2.5%关税及轻型货车的25%关税。

安倍晋三呼吁增加谈判立场弹性，并表示希望双方最后能够感觉到彼此互惠，就像日澳协议一样。

“我想，以经济面而言，我们可以说日本与美国是TPP谈判最重要的参与方，”他周二对电视台表示。

“如果日本与美国未能达成协议，TPP有可能瓦解...重要的是，如果日本与美国拒不让步而演变至此，这就毫无意义了。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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