日本政府上调对经济的评估 为2015年3月以来首次

路透东京12月21日 - 日本政府周三上调对经济的整体评估，与日本央行更加乐观的看法一致，说明经济可能在企稳。

政府还上调对家庭支出、出口和企业信心的看法，称消费者的心态在改善，对亚洲的出口在复苏。

日本央行周二维持货币政策不变，并上调对经济的评估，表示出口与产出提速。

“经济温和复苏，同时部分地区的改善推后，”内阁府在每月例行经济报告中表示，这也是其自2015年3月来首度在报告中调升看法。

与日本央行一样，政府也上修对民间消费的看法，民间消费一直被视为日本的弱点。这是日本政府三个月来首度调升此一评估。

“民间消费料将好转，”政府月报称。“展望未来，随着就业及薪资形势改善，民间消费料将好转。”

政府对出口也持更乐观的看法，称随着全球经济逐步复苏，出口料将增长且增势应当会持续。这是政府九个月来首次上调这方面的评估，上月的评估则为出口“大致持平”。

政府还上调了其对企业信心的评估，称企业信心正在温和复苏。这也是一个鼓舞人心的迹象。

但报告对全球经济的不确定性和金融及资本市场的波动发出了警告。

日本7-9月当季经济连续第三季扩张，受益于出口增强，但国内经济活动疲弱。

11月出口表现大幅好转，因日圆迅速贬值及海外需求复苏提振贸易领域出货，出口表现远远好于预期。(完)