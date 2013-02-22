安倍希望强化日美同盟及获政策认可

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京2月20日(记者 Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka) - 面对朝鲜和中国的潜在威胁，日本首相安倍晋三周五在会见美国总统奥巴马时将寻求全方位强化日美同盟。
安倍还需要奥巴马对日本旨在复苏经济的大规模开支和宽松货币政策的认可。安倍自去年12月就职以来始终保持着较高的支持率。
对安倍经济政策的预期，特别是其宽松货币政策，已使日圆兑美元在其就职后下滑约10%，加深了外界对日本削弱本币摆脱经济衰退的疑虑。
日本政策研究大学院大学(National Graduate Institute for Policy Studies)教授增山干高( Mikitaka Masuyama)表示：“东亚的情势变得越来越危险。他(安倍)希望实现的目标之一是强化日美同盟。”
“如果他的经济政策得到美国的认可或至少没有遭到直接拒绝，安倍此访即是一次成功之旅。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
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