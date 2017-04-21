日本财相麻生称不担心特朗普有关美元“太强”的言论（更新版）

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路透华盛顿4月20日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，他认为美国总统特朗普近期表示“美元太强”并没有什么问题，因为美国财长努钦后来澄清说，特朗普无意口头打压美元。

麻生还表示，20国集团(G20)财金领袖再次确认上个月在德国会议上作出的汇率承诺，这对日本而言是个“巨大的成就”。G20财金领袖上个月表示，汇率过度波动不受欢迎，而日本政府认为这令当局有理由干预市场以遏制日圆突然上涨。

日本首相安倍晋三与特朗普在2月举行的峰会上达成共识，他们将不会直接讨论汇率政策问题，会留给各自的财长来解决。

但特朗普本月稍早对华尔街日报表示，美元“汇率太强”，似乎有违这一共识。美国财长努钦在几日后称，特朗普这一表态“绝不是”试图口头打压强势美元。

“我认为这一表态没有什么问题，因为美国财长后来澄清了华府的立场，”周四在被问及特朗普的美元过强评论时，麻生对记者表示。

但麻生表示，他在周四与努钦的双边会谈中再次确认，汇率问题应由他们两位财经领导人讨论。

汇率问题是麻生与努钦在双边会谈中讨论的一个议题，但一名日本财务省高级官员后来对记者表示，他们没有具体谈到最近的美元/日圆汇率。

“麻生和努钦确认了七国集团(G7)和20国集团(G20)的汇率政策协议，”该官员表示。

麻生和努钦在于华盛顿特区召开的20国集团(G20)财经领导人会议和国际货币基金组织(IMF)会议的间隙进行了会面。

麻生说，他周四在一个G20餐会上表示，虽然全球经济的前途更加光明，但不确定性令前景蒙阴，金融市场表现出一定波动性。

“我对他们说，我们不应当心满意足，而是要继续采取必要的政策举措，即使经济已有所复苏，”麻生表示。

麻生称，一些G20国家还讨论了中国钢铁产量过剩和债务过高可能会对全球经济构成风险。

IMF已上修其对全球经济增长的预估，理由是贸易活动改善。但这种乐观看法被围绕特朗普政府贸易政策的不确定性冲淡。(完)