日本驳斥美国开放车市要求 称已经排除重重障碍

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月10日 - 日本周五驳回美国有关扩大开放日本车市的要求，称政府已经采取措施解除关税及非关税障碍。
美国政府周三向世界贸易组织(WTO)发出一份声明，称“日本汽车市场存在着各式各样的非关税障碍，”引来日本政府发言人出面驳斥。
美国政府同时表示，日本农业部门仍受到“各种极大的障碍”保护，这明确划出两国新经济对话的战线。
“我们未对汽车进口课征关税，也没有设下任何非关税障碍，”日本内阁官房长官菅义伟向记者表示。
“我们的立场是日本的汽车市场已经开放。这是我们在双边对话中将要解决的问题。”
作为对日本贸易政策例行评估的一部分，美国政府曾在2015年向WTO提交过类似声明。但鉴于美国新政府着重强调重新谈判贸易协议，今年的声明可能会更有分量。
日本副首相麻生太郎和美国副总统彭斯将主持双边对话，本次对话可能重写美日之间的经济关系。
日本官员暗示，他们希望双边对话的重心放在基建、外商直接投资及能源领域，避开汽车及农业等更为棘手的问题。
日本媒体称，美日双边对话最早会于下月启动。白宫则还没有正式宣布。(完)
(编译 张若琪/侯雪苹；审校 孙茉莉/郑茵)
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