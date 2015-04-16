日本取代中国 成美国公债最大持有国

美国财政部周三公布的数据显示，日本2月取代中国，成为美国公债的最大持有国。当月外国投资者连续第四个月减持美国公债。日本取代中国，自2008年8月来首次成为美国公债最大持有国。日本2月持有美债的规模其实也下降，从1月的1.238万亿美元降至1.224万亿美元。中国减持美债，从1.239万亿美元降至1.223万亿美元。路透