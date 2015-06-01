(本文由路透中文网编译提供)

路透东京5月30日 - 美国和日本周六发表联合声明称，美国将把日本纳入其网络防卫保护伞，帮助日本应对其军事基地和电网等基础设施面对的网络攻击威胁。

“我们注意到，包括国家支持和非国家支持的网络攻击者越来越精明老练。”美日网络防御政策工作组(U.S.-Japan Cyber Defense Policy Working Group)发布的声明称。

基于4月发布的最新《美日防卫合作指针》，两国正深化军事合作伙伴关系，而网络安全是其中一个重要领域。基于《美日防卫合作指针》，双方还将整合弹道导弹防御系统，并加强日本在亚洲安全方面的角色。

美日均对网络攻击保持警惕，包括可能来自中国或朝鲜的网络攻击。美国正斥重资打造可对抗和反击网络攻击的力量，日本在增强网络防御方面则仅进展较慢。

日本防卫省一位官员周四在新闻会上称，日本军方的网络防御部门仅有约90人，而五角大楼网络防御部门则有逾6,000人。

日本正试图在这方面加快步伐，因日本正筹备2020年东京奥运会，而网络攻击正呈上升趋势。据日本网络防御专家称，现在每隔几秒钟就能侦测到针对政府网站的攻击。

美国五角大楼4月发布一份咄咄逼人的网络安全战略概要，强调以网络武器进行反击的能力。

中国国防部对美国该战略表示关切，称这可能加剧网络空间军备竞赛。

美国经常指责中方与网络攻击有关，中国则予以否认。(完)