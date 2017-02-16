美日两国财长举行电话会谈 但未讨论汇率问题

路透东京2月16日 - 日本财务省的一位官员表示，财务大臣麻生太郎周四与美国新任财长努钦进行电话会谈，不过双方并未讨论汇率问题。

目前还无法获得电话会议的其它细节，但分析师和交易员将密切关注美日关系，寻找两国在汇率和贸易政策上出现摩擦的迹象。

美国总统特朗普上周在华盛顿和佛罗里达州与日本首相安倍晋三会晤时，并未批评日本的汇率政策、以及日本对美国贸易顺差问题。

这让很多日本官员期待日本能够与美国保持良好的经济关系，但一些经济学家担心，美国政府仍可能采取贸易保护主义立场。

在与安倍会晤之前特朗普曾表示，日本央行的量化宽松相当于竞争性货币贬值。此言令日本决策者震惊。

特朗普还对美国出口到日本的汽车偏低表达了关切。一些人认为这表明特朗普希望减少美国对日本的贸易逆差。

日本官员回应称，日本的货币政策旨在结束通缩，并指出日本并没有对美国汽车课征进口关税。(完)