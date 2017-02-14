安倍称美日两国同意汇率议题最好留给财经首长处理

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
(新增引述与细节)
路透东京2月14日 - 日本首相安倍晋三周二表示，他与美国总统特朗普在周末会晤时同意，汇率议题应留给两国财经官员讨论。
“当我单独和总统在白宫时，我告诉他，我们两位领导人直接讨论汇率议题，并不恰当。”安倍在国会表示。
“汇率议题最好由我国财务大臣和美国财政部长来处理。”安倍并表示，特朗普同意这个建议。
特朗普在美日峰会前，曾谴责中国和日本等国操纵汇率并从中获得不公平的出口优势。日本的决策者对此感到震惊。
但特朗普在周末峰会期间和之后并未公开批评日本的汇率或货币政策。日本政府的一位高级发言人称，安倍和特朗普并未讨论汇率问题。
有关经济政策的重要决定可能在美日经济对话上做出。美日经济对话将由美国副总统彭斯和日本副首相麻生太郎牵头。
同时担任财务大臣的麻生太郎表示，日方向特朗普提议，开启上述经济对话来讨论财政、货币和结构性政策等问题。
“建立经济对话框架可能需要时间，但良好的框架很重要，”麻生太郎向国会表示。(完)
(编译 张若琪/汪红英；审校 张涛/张荻)
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