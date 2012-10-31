美日将於11月举行联合军演

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透东京10月30日电---日本和美国将於11月在日本境内举行两年一度的联合军事演习，此举可能进一步激怒中国。
日本自卫队一名官员称，美日联合军演将於11月5-16日举行，日方参演人数约为3.74万人，美军参演人数约为1万人。
中国国防部发言人杨宇军上周被问及关於美日联合军演问题时表示，中方在密切关注日方的相关动向。
他还指责日方制造地区紧张局势。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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