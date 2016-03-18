日本周末将把武器级钚运往美国--绿色和平

路透东京3月18日 - 绿色和平周五称，日本最早将于本周末将武器级的钚装船运往美国，这将是1992年以来运输数量最大的一批。

绿色和平表示，331公斤钚将在东京东北部的Tokai Mura被装上英国武装船只Pacific Egret，随后运往美国能源部位于南卡罗来纳州的萨凡纳河场地。这些钚足以制造约50枚核弹头。

美国驻东京大使馆拒绝发表评论。

根据国际裂变材料委员会(IPFM)，本周末将运输的钚由美国、英国和法国提供，用于日本原子力研究开发机构在Tokai Mura的快中子临界实验装置。据该委员会网站，将钚运往美国的协议是2014年3月达成的。

日本原子力研究开发机构发言人称因安全原因拒绝发表评论。（完）