焦点：安倍奉上就业和国防厚礼 希望特朗普软化贸易和汇率立场

2015年4月资料图，安倍访美期间白宫外悬挂的美国和日本国旗。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透东京/华盛顿2月8日 - 日本首相安倍晋三周四将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的承诺，能使美国总统特朗普缓和在贸易和汇率问题的立场，并支持已存在几十年之久的美日同盟。

虽然美国国防部长和其他官员在安全方面的保证让日本官员略感宽心，但他们也担心在两位领导人会面时特朗普不按规则出牌。安倍和特朗普周五首先在华盛顿会面，然后在佛罗里达打高尔夫。

一些人甚至担心，作为一个业务横跨全球的商人和《交易的艺术》一书的作者，特朗普可能最终与中国达成某种协议，把日本晾在一边。

“我们想知道的是特朗普先生对中国的态度，”与政府有联系的前日本外交官冈本行夫表示。“如果只是演变成经济行为，那么迟早可能达成协议，而不考虑该地区的安全问题。”

日本政界人士还担心，安倍晋三有可能会在与特朗普打高尔夫时做出难以信守的承诺，就像1957年安倍晋三外祖父、当时的日本首相岸信介(Nobusuke Kishi)和当时美国总统艾森豪威尔的那次高尔夫之约一样。

美国的报纸当时称那次高尔夫过招为一次“外交的胜利”。但三年之后，岸信介却因为公众对于两国当年签署的安全协定的愤怒而被迫辞职。

**“具有破坏力的信息”**

“如果首次正式会晤宣告失败，则将向世界发出非常、非常具有破坏力的信息，”一位熟悉政府思路的前日本外交官称。

特朗普曾在竞选造势时抱怨，日本和韩国并没有分担足够多的美国安全保护伞成本。

他还将日本和中国以及墨西哥一道列为美国贸易逆差的重大贡献国，指出美日之间的的汽车贸易“不公平”，并指责东京利用货币政策令本币贬值以提升出口。

日本内阁官房长官菅义伟周三表示，日本在美国贸易逆差中所占份额已从纪录高位下滑，而且日本企业已大举对美国进行投资。

日本财务省公布的数据显示，2016年日本对美国贸易顺差为6.8万亿日圆，较2015年减少4.6%，但对美国汽车出口连续第二年上升。

**汽车、高铁和显示器**

政府消息人士称，安倍晋三将带厚礼访美，推出一系列措施，日本将在高铁等基建领域通过私人及公共投资，为美国创造70万个就业岗位。安倍此行将由财务大臣麻生太郎及外务大臣岸田文雄陪同一道前往。

市场臆测丰田汽车(7203.T)等日本制造业者将公布投资声明，包括已拟定及新规划的投资，以迎合这次峰会。

一位知情人士周三称，日本显示器生产商夏普(6753.T)今年可能在美国开始建设一座70亿美元的工厂。

已放弃跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的特朗普，希望与日本就双边自由贸易协议展开会谈。他还希望重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)，该协定内包含墨西哥、美国和加拿大，是许多日本企业投资计划的基础。

安倍晋三倾向达成多边贸易协议，但也对双边协议磋商持开放态度，尽管一些官员担心日本可能将承受进一步开放农业等政治敏感领域的巨大压力；开放这些领域日本不会得到什么经济利益。

一位日本官员称，“我们知道，如果我们与美国达成双边协议，那么日本农业将受到严峻的对待。”

“我认为安倍晋三对于双边协议的选项不会说‘不’，但我也不认为他会说这个想法不错。”(完)