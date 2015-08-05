安倍要求拜登就美国可能监听日本进行调查

路透东京8月5日 - 日本内阁官方长官菅义伟周三称，日本首相安倍晋三已经要求美国副总统拜登就美国可能对日本政府官员及企业高层进行监听一事进行调查。维基解密上周曝光了遭美国监听的日本对象的名单。

“如果这些日本个人是监听目标一事属实，那将会动摇我们联盟的信任关系，我也会表示严重关切，”菅义伟援引安倍与拜登的通话内容称。

维基解密公布了被美国国家安全局监听的35个秘密日本对象的名单，当中包括安倍内阁的大臣官员以及三菱商事(8058.T)和三井物产(8031.T)的石油部门。

菅义伟在例行记者会上称，拜登为此事对安倍及安倍政府人员引发的麻烦表示道歉。菅义伟拒绝就美国是否承认对日本进行监听发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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