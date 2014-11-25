（官方更正）日本国土交通省成立特别工作组 处理安全气囊召回工作

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(日本国土交通省官方更正数据，第二段中的两个数据应分别为237万辆和137万辆)
路透东京11月25日 - 日本国土交通大臣太田昭宏周二表示，国土交通省上周成立了一个特别工作组，处理与安全气囊相关的召回工作，并敦促汽车厂商加快更换高田生产的可能有安全隐患的气体发生器。
太田昭宏还在记者会上表示，在日本237万辆与高田(7312.T)气囊有关的应召回车辆中，约137万辆已被召回。
上周美国参议院举行了一个听证会，高田与本田汽车(7267.T)的高管向受害者道歉。至少五人死亡与高田的气囊有关，而这些死亡案例均发生在本田汽车上。
自2008年起，全球约已有1,600万辆使用高田安全气囊的汽车被召回，美国就有逾1,000万。高田面临一项刑事调查，20多宗集体诉讼，以及美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)发起的调查。(完)
(编译 张涛；审校 李婷仪/徐文焰)
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