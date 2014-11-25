（官方更正）日本国土交通省成立特别工作组 处理安全气囊召回工作

(日本国土交通省官方更正数据，第二段中的两个数据应分别为237万辆和137万辆)

路透东京11月25日 - 日本国土交通大臣太田昭宏周二表示，国土交通省上周成立了一个特别工作组，处理与安全气囊相关的召回工作，并敦促汽车厂商加快更换高田生产的可能有安全隐患的气体发生器。

太田昭宏还在记者会上表示，在日本237万辆与高田(7312.T)气囊有关的应召回车辆中，约137万辆已被召回。

上周美国参议院举行了一个听证会，高田与本田汽车(7267.T)的高管向受害者道歉。至少五人死亡与高田的气囊有关，而这些死亡案例均发生在本田汽车上。

自2008年起，全球约已有1,600万辆使用高田安全气囊的汽车被召回，美国就有逾1,000万。高田面临一项刑事调查，20多宗集体诉讼，以及美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)发起的调查。(完)

(编译 张涛；审校 李婷仪/徐文焰)

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