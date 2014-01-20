日本政治：冲绳名护市市长竞选连任成功，将给美日关系制造麻烦

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透东京1月20日 - 日本共同社消息称，反对冲绳美国空军基地迁移方案的名护市市长周日再次当选，这将成为首相安倍晋三头疼的一个问题，而且可能导致美日摩擦。
美日两国政府在1996年首次达成协议，同意迁移美国海军在冲绳县普天间的空军基地，但该计划一拖再拖已经成为两国关系中的敏感话题。在中国变得愈加强势之际，安倍急切希望在该问题上取得进展，以加强同美国的联系。
共同社引用投票截止后不久的估测结果称，坚定反对基地搬迁计划的稻岭进(Susumu Inamine)将肯定连任名护市市长。冲绳的一份报纸也称稻岭进确定胜选。
稻岭进誓言将运用地方权力阻止将基地由人口稠密的冲绳中部地区迁移到名护的辺野古(Henoko)滨海地区。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%