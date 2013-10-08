日美官员未就美国预算僵局举行紧急电话会议--消息

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透东京10月8日 - 日本政府一位高官周二称，媒体报道的日本官员与美国财政部官员召开紧急电话会议探讨美国债务僵局一事不实。
拒绝透露姓名的该官员称没有“特别针对此事”的电话会议。不过日本和美国财政部官员在例行沟通中探讨了美国预算僵局。
日本经济新闻此前援引匿名消息人士报道称，日本官员周一与美国财政部举行了数次紧急电话会议。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。