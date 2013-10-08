日美官员未就美国预算僵局举行紧急电话会议--消息

路透东京10月8日 - 日本政府一位高官周二称，媒体报道的日本官员与美国财政部官员召开紧急电话会议探讨美国债务僵局一事不实。

拒绝透露姓名的该官员称没有“特别针对此事”的电话会议。不过日本和美国财政部官员在例行沟通中探讨了美国预算僵局。