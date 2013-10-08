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国际财经 | 2013年 10月 8日 星期二 17:30 BJT

日美官员未就美国预算僵局举行紧急电话会议--消息

路透东京10月8日 - 日本政府一位高官周二称，媒体报道的日本官员与美国财政部官员召开紧急电话会议探讨美国债务僵局一事不实。

拒绝透露姓名的该官员称没有“特别针对此事”的电话会议。不过日本和美国财政部官员在例行沟通中探讨了美国预算僵局。

日本经济新闻此前援引匿名消息人士报道称，日本官员周一与美国财政部举行了数次紧急电话会议。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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