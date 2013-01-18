美日开始修订防务合作指导原则

路透东京1月17日 - 美国和日本周四开始修订防务合作指导原则，为15年来首次。眼下日本与中国存在领土争端，同时又面临来自朝鲜导弹和核项目的威胁。

该原则为美国和日本武装力量在日本境内以及日本附近展开合作提供了指导方针。

“我们将讨论日本自卫队和美军的角色，着眼点在未来五年、10年和15年，以及相应时间段内的安全形势，”日本防务省一名官员对记者表示，但未给出细节。

日本政府曾表示，防务合作指导原则需要修订，是因为过去15年安全形势发生巨大变化，包括中国海军力量的增强以及朝鲜的导弹部署。

朝鲜还开展过两次核试验。

该原则的修订工作从美日官员在东京召开工作级别会议开始，预计将需要一年或更长时间才能完成。同时，美国的外交与安全重心也在向亚洲转移。

“一个重要的问题是，（日本首相）安倍晋三政府是否会重新诠释宪法，从而行使集体自卫权，”战略与国际研究中心资深研究员Nicholas Szechenyi表示。

“如果作出这样的决定，将明显影响自卫队和美军的合作方式。”

但日本政府一向将宪法诠释为禁止实际行使该权利，这正是影响日美安全关系的一个痛处。但安倍则希望改变这一状况，以允许日本行使这一权利。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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