美日计划在日本修宪后扩大海军合作

路透东京3月31日 （记者 Tim Kelly） - 美国第七舰队司令罗伯特·托马斯（Robert Thomas）称，日本首相安倍晋三推动解禁集体自卫权，这将为美日军队在亚洲进行更密切的合作铺路。

美日之间的军队训练和联合行动可能从日本起，扩大到南中国海，一直延伸至印度洋。

美国和日本在南中国海均无领土主张，但美国第七舰队活跃在该地区。那里若出现日本海军的身影可能将惹恼中国。

安倍政府计划在未来数月内向议会提交法案，谋求让议会批准安倍内阁去年作出的允许日本行使集体自卫权的决定。

“集体自卫权让第七舰队和日本海上自卫队更方便在印度亚太地区演练和执行任务，”托马斯在“蓝岭号”指挥舰上说道。

托马斯在与日本海上自卫队指挥官Eiichi Funada举行的媒体吹风会上表示，日本有能力在全球的国际水域和空域执行任务。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，“美日同盟是冷战时期形成的特殊安排，不应超出双边范畴，更不应该损害地区国家的安全和利益。希望有关方面多为本地区的和平、稳定和发展发挥积极和建设性作用。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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