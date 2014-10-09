美日公布防卫合作指针修订工作中期报告

路透东京10月8日（记者 Kiyoshi Takenaka/David Alexander） - 美国和日本周三发布两国防卫合作指导方针修订工作中期报告，就日本需要动武协助保护遭到袭击的友邦时，美日将制定如何合作达成共识。

今年7月，日本首相安倍晋三采取偏离战后和平主义的历史性举措，该国政府重新解释了和平宪法第九条，以解除禁止向海外派兵的限制。

美日发布的上述报告引起中国和韩国的密切关注。

美日还表示，他们将建立一个无缝对接安全框架，以更好地保护日本的安全，同时将双方的合作领域扩大到太空和网络空间领域。

“两国政府将采取措施，以防止日本的安全局势在从和平时期到遭遇不测的所有时期出现恶化，”报告称。

这是美日17年来首次修订两国防卫合作指导方针。两国国防和外交官员去年10月召开会议，就在2014年底前修订两国的防卫合作指导方针达成一致，目的是应对地区以及地区以外不断变化的安全环境。

中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上被问及此事时称：“日美同盟是特定历史条件下形成的双边安排，不应超出双边范畴，不得损害包括中国在内的第三方利益。我们密切关注日美修订防卫合作指针相关动向。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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