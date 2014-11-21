日本在美日“利剑”军演中扮演更重要角色

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透太平洋乔治·华盛顿号航母11月21日（记者 Tim Kelly） - 日本在美日本周进行的“利剑”联合军事演习中增强其所扮演的角色，该国一名将领指挥相关海空演习。
日方出动3万余兵力参加这次演习，美方则派出1.1万人参演。日本首相安倍晋三正在寻求提高日方在美日安全联盟中的地位。
演习期间，日本海上自卫队护航编队司令官、海军少将Hidetoshi Iwasaki指挥一支由二十多艘驱逐舰组成的舰队在太平洋进行演习，其中包括美国舰船。美日“利剑”系列演习每两年举行一次。
有官员称，Iwasaki在演习中扮演了比以往“利剑”演习中日方指挥官更重要的角色。
Iwasaki在演习中的主要任务是保护美国在亚洲的珍贵军事资产--乔治·华盛顿号核动力航母不会受到来自海面或海下的威胁。
“这是（日本海军官员）作为海上作战指挥官参与的规模最大且最复杂的行动，”美国海军少将亚历山大（John Alexander）称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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