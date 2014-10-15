美日首脑通电话 讨论埃博拉及TPP

路透东京10月15日 - 据日本时事社报导，东京时间周三上午，美国总统奥巴马与日本首相安倍晋三通了电话，讨论了贸易谈判以及埃博拉疫情等事宜。

此前一位日本官员曾证实两位领导人将通电话。

当前这轮埃博拉疫情已经造成逾4,000人死亡，主要集中在西非，但国际社会越来越担心病毒蔓延。

白宫称，奥巴马将于周三与英国、法国、德国和意大利领导人召开视频会议，讨论埃博拉疫情以及其他国际问题。

日本尚无埃博拉病例，而在美国，一名来自利比里亚的男子死于埃博拉病毒，还有一名曾参与护理该男子的护士亦感染埃博拉，周二时据称状况良好。

美日围绕跨太平洋伙伴关系协议（TPP）的谈判停滞不前，双方均将围绕农产品关税的僵持局面归咎于对方。

奥巴马表示，希望在年底前敲定TPP，但许多专家则怀疑美国与日本两大经济体之间能否做出必要的妥协。而TPP其他伙伴国在看到美日两国消除分歧前，不愿做出最终承诺。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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