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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 14:19 BJT

《综述》奥巴马结束对日本访问，给予协防承诺但未达成贸易协议

安倍高度赞扬此项联合声明，称之为“历史性”的，并表示贸易谈判已经达成“重要里程碑”。

不过一位日本政府官员告诉路透，贸易谈判中的僵持使声明拖延到奥巴马要离开不久前才发布。

“他们(美方)希望将声明推迟到完成TPP谈判之后，”一位日本官员表示。

“当然，TPP谈判没有完成，仍在继续。”不过他称已经进行一些“有意义的磋商”。

一位陪同奥巴马出访的美国高级官员表示，双方已经在政治上棘手的农业和汽车行业“找到市场准入的途径”。

这是1996年以来美国总统对日本的首次正式国事访问。奥巴马此行旨在表明美日联盟依然稳固。

尽管奥巴马访日期间受到隆重热烈的招待，但贸易谈判方面的争端仍为此行留下一丝苦涩。

当被问及峰会时，日本财务大臣麻生太郎在记者会上称，至少在11月美国国会期中选举之前不大可能达成协议。(完)

(编译 田建华/石冠兰/张涛/李春喜; 审校 张明钧/李婷仪)
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