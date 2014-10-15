美日首脑通电话，讨论埃博拉及TPP

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月15日 - 据日本时事社报道，东京时间周三上午，美国总统奥巴马与日本首相安倍晋三通了电话，讨论了贸易谈判以及埃博拉疫情等事宜。
此前一位日本官员曾证实两位领导人将通电话。
当前这轮埃博拉疫情已经造成逾4,000人死亡，主要集中在西非，但国际社会越来越担心病毒蔓延。
白宫称，奥巴马将于周三与英国、法国、德国和意大利领导人召开视频会议，讨论埃博拉疫情以及其他国际问题。
日本尚无埃博拉病例，而在美国，一名来自利比里亚的男子死于埃博拉病毒，还有一名曾参与护理该男子的护士亦感染埃博拉，周二时据称状况良好。
美日围绕跨太平洋伙伴关系协议（TPP）的谈判停滞不前，双方均将围绕农产品关税的僵持局面归咎于对方。
奥巴马表示，希望在年底前敲定TPP，但许多专家则怀疑美国与日本两大经济体之间能否做出必要的妥协。而TPP其他伙伴国在看到美日两国消除分歧前，不愿做出最终承诺。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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