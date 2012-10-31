日本寻求获得美国对伊新制裁豁免权--报导

路透东京10月30日电---《日本经济新闻》周二援引消息人士的话报导称，日本正在寻求获得美国酝酿中的对伊朗新制裁的豁免权。新的制裁措施将冻结伊朗石油款。

报导援引熟悉此事的未具名消息人士的话称，日本财务大臣城岛光力10月11日在东京与美国财长盖特纳会面时，曾要求美国豁免日本的银行。

报导称，盖特纳表示美方正在考虑此事。

日本因大规模削减伊朗原油进口量，已在去年获得了美国对伊朗金融制裁的豁免权。

日本政府一位拒绝透露姓名的官员试图淡化上述报导。

“我并不知晓美国正在制定新的制裁措施以及（日本）在寻求制裁豁免权，”该官员说道。

美国国会8月以压倒性多数通过了一项针对伊朗的制裁新方案，旨在惩罚帮助伊朗销售石油的银行、保险公司及船运公司。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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