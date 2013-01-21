希拉里重申在中日岛争中支持日本

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月18日 - 美国国务卿希拉里周五向日本保证，美国在中日岛屿纷争中支持日本，并邀请新任日本首相安倍晋三于2月底访美，与奥巴马会面。
希拉里与日本外相岸田文雄一起共进工作午餐，双方都承诺美日将保持紧密的安全和经济关系。
“美日同盟仍是美国在该地区的基石。”希拉里对记者表示，并提到双方在减灾和应对朝鲜核项目等方面的广泛合作。
希拉里将于未来几周卸任。她重申，美国将在中日岛屿纷争中支持长期盟友日本。
“尽管美国在这些岛屿的最终主权问题上不持立场，我们承认目前管辖权在日本手中。”
“我们反对任何寻求破坏日本管辖的单边行动，并且督促各方采取措施防止意外发生，通过和平途经解决分歧。”希拉里表示。
岸田文雄暗示，安倍晋三在竞选中对岛屿争端采取了强硬态度，但其并不渴望将事态扩大。
“日本不会让步，将坚持尖阁列岛（钓鱼岛）是日本领土的立场。但是我们打算冷静应对，不激怒中国。”岸田文雄通过译员说道。
希拉里宣布，邀请安倍晋三在2月的第三周访问华盛顿，与奥巴马举行第一次会面。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编