希拉里重申在中日岛争中支持日本

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月18日 - 美国国务卿希拉里周五向日本保证，美国在中日岛屿纷争中支持日本，并邀请新任日本首相安倍晋三于2月底访美，与奥巴马会面。

希拉里与日本外相岸田文雄一起共进工作午餐，双方都承诺美日将保持紧密的安全和经济关系。

“美日同盟仍是美国在该地区的基石。”希拉里对记者表示，并提到双方在减灾和应对朝鲜核项目等方面的广泛合作。

希拉里将于未来几周卸任。她重申，美国将在中日岛屿纷争中支持长期盟友日本。

“尽管美国在这些岛屿的最终主权问题上不持立场，我们承认目前管辖权在日本手中。”

“我们反对任何寻求破坏日本管辖的单边行动，并且督促各方采取措施防止意外发生，通过和平途经解决分歧。”希拉里表示。

岸田文雄暗示，安倍晋三在竞选中对岛屿争端采取了强硬态度，但其并不渴望将事态扩大。

“日本不会让步，将坚持尖阁列岛（钓鱼岛）是日本领土的立场。但是我们打算冷静应对，不激怒中国。”岸田文雄通过译员说道。