（更正）克里为美国重返亚太政策进行辩护

(更正：原文第一段“为期10天的亚洲之行”有误，改为“为期四天的亚洲之行”。)

路透东京4月15日（记者 Arshad Mohammed） - 美国国务卿克里周一为美国外交政策重新转向亚洲进行辩护，他即将结束此次为期四天的亚洲之行。

美国重返亚太的政策令中国政府感到不安。中国多关注该战略军事层面的意义，认为这是美国遏制中国崛起的一种方法。

克里此次亚洲行曾到访首尔和北京，东京是其最后一站。在东京，克里一边向其日本和韩国等盟国保证美国会致力于亚太事务，一边试图缓和中国方面的担忧。

克里在东京工业大学演讲时称，“一些人或许对美国致力于该地区事务的承诺表示怀疑，我对你们的承诺是，作为一个重视太平洋伙伴关系的太平洋国家，我们将继续强化美国在亚洲积极而持久的存在感。”

最近几周美国已加强在亚洲的军事部署。在朝鲜发出将攻击美国及其盟国的威胁后，美国已部署了两个导弹防御系统。

克里强调有意通过外交手段解决朝鲜问题。他表示，“美国对就朝鲜去核化举行真诚、可信的协商仍持开放态度，但责任在平壤方面。朝鲜必须采取有意义的举措，表明其愿意遵守已作出的承诺，必须遵守法律和国际行为规范。”

周日晚，克里看似表示愿意与朝鲜举行谈判，而不要求朝方必须先行采取去核化举措。他表示，北京可以从中斡旋。

克里还表示，不希望中日岛争影响该地区的稳定和繁荣，显示美国对其亚洲盟国的支持。

“也该把长期以来的领土争端放到一边啦，”他说道，“其中的风险太高。全球经济十分脆弱，大家不应让这些遗留问题导致地区分裂，加剧地区紧张局势。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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