（更正）克里为美国重返亚太政策进行辩护

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(更正：原文第一段“为期10天的亚洲之行”有误，改为“为期四天的亚洲之行”。)
路透东京4月15日（记者 Arshad Mohammed） - 美国国务卿克里周一为美国外交政策重新转向亚洲进行辩护，他即将结束此次为期四天的亚洲之行。
美国重返亚太的政策令中国政府感到不安。中国多关注该战略军事层面的意义，认为这是美国遏制中国崛起的一种方法。
克里此次亚洲行曾到访首尔和北京，东京是其最后一站。在东京，克里一边向其日本和韩国等盟国保证美国会致力于亚太事务，一边试图缓和中国方面的担忧。
克里在东京工业大学演讲时称，“一些人或许对美国致力于该地区事务的承诺表示怀疑，我对你们的承诺是，作为一个重视太平洋伙伴关系的太平洋国家，我们将继续强化美国在亚洲积极而持久的存在感。”
最近几周美国已加强在亚洲的军事部署。在朝鲜发出将攻击美国及其盟国的威胁后，美国已部署了两个导弹防御系统。
克里强调有意通过外交手段解决朝鲜问题。他表示，“美国对就朝鲜去核化举行真诚、可信的协商仍持开放态度，但责任在平壤方面。朝鲜必须采取有意义的举措，表明其愿意遵守已作出的承诺，必须遵守法律和国际行为规范。”
周日晚，克里看似表示愿意与朝鲜举行谈判，而不要求朝方必须先行采取去核化举措。他表示，北京可以从中斡旋。
克里还表示，不希望中日岛争影响该地区的稳定和繁荣，显示美国对其亚洲盟国的支持。
“也该把长期以来的领土争端放到一边啦，”他说道，“其中的风险太高。全球经济十分脆弱，大家不应让这些遗留问题导致地区分裂，加剧地区紧张局势。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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