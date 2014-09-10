独家：美日正在就日本采购进攻性武器进行磋商

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Nobuhiro Kubo
路透东京9月10日 - 日本官员称，日本正在同美国探讨日本采购进攻性武器的可能性。此类武器可使日本的武器射程远远超出本国范围。此举可能惹怒中国。
三位参与此事的日本官员称，一方面，日本同中国的对抗日渐激烈、备受关注；另一方面，日本将重点放在夺取朝鲜(北韩)导弹基地的能力上。
这些官员称，日本正在与美国就增强日本防卫力量举行非正式、先前未披露的会谈。
这些官员对路透称，双方举行的是初步会谈，目前阶段不涉及具体硬件。
美国官员则称双方并未就此事进行正式磋商，但未排除已经进行非正式接触的可能性。一位美国官员表示，日本去年曾就此事与美国官员进行过非正式接触。
日本防卫力量已经很强大，但受到和平宪法的限制。日本自卫队麾下拥有数十艘水面舰艇、16艘潜水艇和3艘航母，同时还有许多在建的舰艇。此外，日本还在购买42架先进F-35隐形战机。
日本首相安倍晋三的核心政策之一是让日本防卫力量变得更加自信。
日本官员称，在美日进行的修订两国防卫合作指针的会谈中，日方放弃了就进攻性能力进行磋商的要求。一位直接了解情况的官员称，此事正在“单独磋商”中。
日本官员称，美方官员对此事持谨慎态度，部分原因是这可能惹怒中国。
由于无权讨论这些闭门磋商的事项，这些官员拒绝透露姓名。日本防卫省发言人称，他无法对美日相关磋商置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
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