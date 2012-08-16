美日商讨升级日本两艘驱逐舰

路透华盛顿8月15日电（记者 Jim Wolf）---美国最大国防承包商洛克希德马丁（Lockheed Martin Corp）的一位高管周三称，美国和日本正在商讨对日本两艘驱逐舰进行系统升级，以提高舰艇对弹道导弹的防御能力。

该公司海事项目负责人布奇（Nick Bucci）称，这两艘“爱宕”（Atago）级导弹驱逐舰将被升级装上先进的“宙斯盾”（Aegis）弹道导弹防御系统，升级成本可能达数百万美元。

日本是美国导弹防御体系的重要盟友。

2003年，日本决定对四艘“金刚”（Kongo）级宙斯盾驱逐舰全部进行升级。

布奇通过电话告诉路透，正在商讨中的这个项目，会让日本海上自卫队的“爱宕”号和“足柄”（Ashigara）号驱逐舰变得现代化，比“金刚”级驱逐舰更为先进。他不愿透露此类升级的成本，只是说大概是数百万美元。

布奇接受采访时还称，他“十分确信”韩国也在与美国海军商洽此类舰艇升级事宜。韩国有三艘宙斯盾驱逐舰。

美国国防部及海军未对与日本或韩国磋商此事立即发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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