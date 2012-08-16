美日商讨升级日本两艘驱逐舰

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透华盛顿8月15日电（记者 Jim Wolf）---美国最大国防承包商洛克希德马丁（Lockheed Martin Corp）的一位高管周三称，美国和日本正在商讨对日本两艘驱逐舰进行系统升级，以提高舰艇对弹道导弹的防御能力。
该公司海事项目负责人布奇（Nick Bucci）称，这两艘“爱宕”（Atago）级导弹驱逐舰将被升级装上先进的“宙斯盾”（Aegis）弹道导弹防御系统，升级成本可能达数百万美元。
日本是美国导弹防御体系的重要盟友。
2003年，日本决定对四艘“金刚”（Kongo）级宙斯盾驱逐舰全部进行升级。
布奇通过电话告诉路透，正在商讨中的这个项目，会让日本海上自卫队的“爱宕”号和“足柄”（Ashigara）号驱逐舰变得现代化，比“金刚”级驱逐舰更为先进。他不愿透露此类升级的成本，只是说大概是数百万美元。
布奇接受采访时还称，他“十分确信”韩国也在与美国海军商洽此类舰艇升级事宜。韩国有三艘宙斯盾驱逐舰。
美国国防部及海军未对与日本或韩国磋商此事立即发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
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