安倍与奥巴马的相互称谓暗藏玄机？

路透东京4月24日 -在美国总统奥巴马访问日本期间，日本首相安倍晋三可能希望借机展示自己同奥巴马的私人关系。但从两人的公开讲话看，安倍的努力还不够。

美国前总统罗纳德·里根与日本前首相中曾根康弘在1980年代为两国元首之间的密切关系设定了黄金标准，当时二人以昵称互称。

小布什与2001-2006年期间担任日本首相的小泉纯一郎的关系也很不错，两人一起玩球，一起在小布什的德州农场吃烧烤，还一起参观猫王埃尔维斯·普雷斯利（Elvis Presley）的故居雅园（Graceland），小泉当时还哼起了猫王的歌。

也许是急于消除他与奥巴马不和的传言，安倍热情地谈起了周三晚与奥巴马共进寿司宴的情况。

“他（奥巴马）对我说，昨晚吃的寿司是他这辈子吃过的最好吃的寿司，我们就美日之间的问题以及全球问题交谈了一个半小时，”安倍周四在与奥巴马会晤后的联合新闻发布会上说。

对于受到日方的热烈欢迎和“很棒的寿司和清酒”的招待，奥巴马对安倍表示感谢。

但安倍在新闻发布会上多次称呼奥巴马的名字，却几乎没有得到相应的回报。在新闻发布会上，安倍至少六次使用了奥巴马的名字“巴拉克”（Barack），而奥巴马只有两次称安倍为“晋三”（Shinzo）。

“日本民众乐于看两位元首以名字互称，”一位政治科学家称。“奥巴马说得不够多，而有人就会对此做一些解读。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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