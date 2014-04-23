奥巴马称中日争议岛屿属美日安保条约范围

路透东京4月23日 - 美国总统奥巴马向日本保证，中国和日本在东海的争议岛屿属美日安保条约范围。

日本《读卖新闻》周三在奥巴马抵达东京前发表了他的这一表态。目前正值日本与中国和朝鲜紧张关系不断升级之际，奥巴马此行旨在强化美日关系。

奥巴马表示：“美国的政策很明确，尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）由日本管理，因此属于《美日相互合作和安全条约》范围。”

“我们反对任何破坏日本管理这些岛屿的企图，”他说道。

日本是奥巴马此次亚洲四国行的第一站。他此行将寻求安抚日韩等盟国，确认与他们的同盟关系一如既往地稳固，同时避免破坏与中国的关系。

在书面回复《读卖新闻》的问题中，奥巴马称，他已对中国国家主席习近平表示，所有国家均有兴趣和平解决东海争端。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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