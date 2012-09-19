日本同意美国在日部署“鱼鹰”飞机

德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透东京9月19日电---日本允许有争议的美国MV-22“鱼鹰”（Osprey）飞机10月开始在该国上空飞行。此前的测试发现，尽管该飞机有过数起坠毁事故，但仍安全。
美国一直寻求在日本南部的冲绳岛部署“鱼鹰”倾转旋翼飞机，但因该飞机今年早些时候发生过两起坠毁事故，日本民众以安全为由强烈反对此事。该飞机像直升机样起飞，但像普通飞机那样飞行。
日本防卫大臣森本敏（Satoshi Morimoto）周三称，坠毁事故调查的最终结果证实，“鱼鹰”飞机性能安全，美国将在10月开始进行部署。
“我们已确认两起坠毁事故系人为因素所致，并非由飞机的系统性问题或技术性问题引起，”他与外相玄叶光一郎（Koichiro Gemba）召开联合记者会时说。
“我们确认‘鱼鹰’安全，并在充分考虑民众的前提下，决定允许美国开始部署‘鱼鹰’”。
美国国防部对日本这项决定表示欢迎，称这是美日合作关系加强的一个迹象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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