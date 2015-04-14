《日美防务合作指针》修订版将明确提及保护日本远方岛屿--日媒

路透东京4月14日 - 日本媒体报导称，《日美防务合作指针》修订版中可能明确提出保护日本的远方岛屿。

《读卖新闻》周二报导称，日本要求在日美两国防务合作指针修订版中加入如日本岛屿遭到攻击情况下美军会做出反应的明确承诺。日本与中国在钓鱼岛（日本称尖阁列岛）主权问题上一直存在争端。

美日预计在本月晚些时候发布两国防务合作指针修订版。美国总统奥巴马4月28日将在华盛顿与日本首相安倍晋三举行峰会。

奥巴马曾表示，日本控制的岛屿属于美日安保条约的适用范围，但华府也明确表示不愿介入中日争端。

美国国防部长卡特上周与日本防卫大臣中谷元举行会谈时重申了对日本控制岛屿予以保护的承诺。

“我再次重申奥巴马总统在2014年7月所做的关于安保条约适用于日本辖下所有区域的承诺，同时重申我方继续强烈反对任何寻求破坏日本对尖阁列岛管辖控制的单边胁迫行为，”卡特说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛/王燕焜

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