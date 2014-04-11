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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 11:59 BJT

美日贸易：日本经济财政大臣甘利明下周将前往美国进行贸易谈判--媒体

路透东京4月11日 - 日本时事新闻社周五报导，日本经济财政大臣甘利明下周稍晚将前往美国参加贸易会谈，以期达成双边协定，而这对达成更广泛的区域协议而言至关重要。

时事社未引述消息源称，甘利明将于4月17日会晤美国贸易代表弗罗曼。两位高级谈判代表周四在东京结束为期两天的紧张谈判，称取得一些进展，但仍存在巨大分歧。美国总统奥巴马本月稍晚将访问东京。

据日本共同社报导，甘利明向执政党议员表示，希望下周稍晚访问华盛顿。(完) (编译 许娜；审校 石冠兰)
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