日本与越南签订碳排放共同额度协议

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透东京7月2日 - 日本政府周二宣布与越南签订协议，允许日本公司通过帮助越南减少碳排放从而低价获得碳排放额度。越南是第六个与日本签署该协议的发展中国家。
据日本经济产业省的消息，越南继孟加拉、埃塞俄比亚、肯尼亚、马尔代夫和蒙古之后签署了该协议，以求吸引日本投资。
根据该协议，两国官员将建立联合委员会，以批准项目和发放碳补偿额度。日本公司将这些额度用于满足它们在国内的减排目标。
日本已向国际社会承诺，在2020年前将温室气体排放量降至1990年水平的75%。日本希望国外的减排行动也能获得承认并计入该目标。
相比联合国的“清洁发展机制”，日本更倾向于选择这种产生碳额度的双边方式，即“共同额度机制”。日本认为前者过于繁琐而且不可预知。
日本正寻求与印尼和印度等其他发展中国家达成类似双边协议，以增加碳额度供应。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。