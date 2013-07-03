日本与越南签订碳排放共同额度协议

路透东京7月2日 - 日本政府周二宣布与越南签订协议，允许日本公司通过帮助越南减少碳排放从而低价获得碳排放额度。越南是第六个与日本签署该协议的发展中国家。

据日本经济产业省的消息，越南继孟加拉、埃塞俄比亚、肯尼亚、马尔代夫和蒙古之后签署了该协议，以求吸引日本投资。

根据该协议，两国官员将建立联合委员会，以批准项目和发放碳补偿额度。日本公司将这些额度用于满足它们在国内的减排目标。

日本已向国际社会承诺，在2020年前将温室气体排放量降至1990年水平的75%。日本希望国外的减排行动也能获得承认并计入该目标。

相比联合国的“清洁发展机制”，日本更倾向于选择这种产生碳额度的双边方式，即“共同额度机制”。日本认为前者过于繁琐而且不可预知。

日本正寻求与印尼和印度等其他发展中国家达成类似双边协议，以增加碳额度供应。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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