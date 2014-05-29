安倍称日本无法立即向越南提供巡逻船

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透东京5月28日 - 日本周三表示，该国无法立即向越南提供退役巡逻船。日本海上保安力量正忙于进行各种侦查活动。
随着中国与其他南海主权申索国的关系日趋紧张，越南、菲律宾等国家正在竞相加强他们的海上巡逻。
日本3月时同意派研究组前往越南，朝着向越南提供巡逻船迈进了一步。
当被问及向越南提供二手巡逻船进程是否有可能加速的问题时，日本首相安倍晋三在国会表示：“日本海上保安厅肩负的侦查职责越来越重。”
“很遗憾，我国还无法让所有这样船龄船只退役。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。