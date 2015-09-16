日本和越南达成加强安全合作协议

路透东京9月15日 - 越南和日本周二就加强安全合作达成共识，在中国在南海问题上持强硬姿态之际，越南成为最新一个寻求与日本加强关系的东盟国家。

日本首相安倍晋三与越南共产党中央委员会总书记阮富仲见证了相关协议的签署。

今年早些时候，日本与马来西亚及菲律宾达成了加强安全关系的协议。

“我发现，我们共同对大规模填海造地、建前哨等改变南海现状、加剧紧张局势的持续单边行为表示严重关切，这非常有意义，”安倍在联合记者会上称，但没有提及中国。

日本还同意，在已经向越南提供了六艘海上巡逻船只基础上，继续提供更多二手舰只。

“我们一致认为，应当通过和平方式、按照包括联合国海洋法公约在内的国际法来解决各种争端，”阮富仲通过翻译称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。